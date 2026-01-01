Fundly and Givealittle help you run crowdfunding campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Fundly VS Givealittle
💯
Fundly takes 2.9% + $0.30 per transaction and Givealittle charges 5% platform fees. Zeffy charges zero fees, so your raffle, auction, or donation campaign keeps every dollar for your mission.
🧰
Fundly and Givealittle focus only on crowdfunding campaigns. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and online stores so you don't need multiple platforms.
🤝
Fundly offers basic donor tracking and Givealittle has limited contact management. Zeffy includes comprehensive donor stewardship tools with email automation and personalized follow-ups.
Zeffy provides unlimited support through live chat, email, and phone during business hours, plus comprehensive training resources. Unlike Fundly's limited tier-based support or Givealittle's email-only assistance, we're here when you need us most.
Yes. Zeffy replaces multiple tools with one complete platform: donor CRM, event ticketing, online store, membership management, email marketing, and auctions. Crowdfunding platforms only offer basic campaign pages, forcing you to juggle separate systems.
Zeffy is built specifically for nonprofits with 100% free fundraising tools. Unlike crowdfunding platforms that charge 3-5% platform fees, Zeffy keeps every dollar for your cause while offering complete nonprofit solutions beyond basic campaigns.
Zeffy charges zero platform fees - donors can leave voluntary contributions to support our mission. Fundly charges 2.9% + $0.30 per transaction, while Givealittle takes 5% plus card fees, significantly reducing your fundraising impact.
Zeffy provides complete nonprofit management: donor CRM, event ticketing, online stores, membership management, email marketing, and auction tools. Crowdfunding platforms only offer basic campaign pages without these essential nonprofit features.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
