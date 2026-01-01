FrontStream charges $75/month plus 2.9% per donation. Snap! Raise takes 20% of everything raised — $2,000 gone on every $10,000 campaign.
Frontstream VS Snap! Raise
Frontstream charges $75/month plus 2.9% per transaction, and Snap! Raise takes 20% of everything raised. Zeffy charges zero fees so 100% of every donation goes directly to your mission.
Snap! Raise asks donors to cover fees to reduce their 20% cut. Zeffy never asks donors to pay for your software — voluntary contributions support our platform, but they're completely optional.
Frontstream requires paid plans for full features, and Snap! Raise is built for short-term school campaigns. Zeffy gives you donation forms, events, donor management, and email tools that work all year with zero monthly fees.
Yes. Unlike platforms that focus on one type of fundraising, Zeffy gives you everything: auctions, raffles, memberships, event ticketing, and a full donor CRM. All fee-free, all in one place.
Zeffy accepts credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay with zero fees. Plus, our Tap to Pay app lets your team collect donations in-person from any phone.
Yes. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, donor management, email tools, and more with zero monthly fees and zero platform costs. Unlike all-in-one platforms that charge $75/month plus transaction fees or take 20% cuts, you keep 100% of every donation.
You get free, unlimited support from nonprofit fundraising experts. No tiered plans or extra fees. Unlike platforms that gate phone support behind paid plans, Zeffy offers live chat, email, and phone support to every organization.
Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform at checkout, but it's completely optional. 100% of every donation always goes to your organization — we never take a cut like other platforms.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
