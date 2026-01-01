FrontStream costs $75/month plus 2.9% per donation. Raise 365 takes 8% total — $800 on every $10,000 raised. Both charge fees that eat into your mission.
Frontstream VS Raise 365
Frontstream charges $75/month plus 2.9% per transaction, and Raise 365 takes 5% plus card fees. Zeffy covers all costs so 100% of every donation goes to your mission.
Frontstream asks donors to cover fees 50% of the time, and Raise 365's 5% platform cut comes straight out of your fundraiser. With Zeffy, donors never see a fee request and you keep everything.
Frontstream requires paid plans for full features and Raise 365 locks ticketing and raffles behind upgrades. Zeffy gives you donations, events, raffles, and a full CRM with zero fees and free support from nonprofit experts.
Yes. Zeffy includes donation forms, event ticketing, raffles, peer-to-peer campaigns, memberships, and a full donor CRM with zero monthly fees. Unlike platforms that charge $75/month plus transaction fees, you get everything for free.
You get free, unlimited support from nonprofit fundraising experts. No tiered plans or extra fees. Just real help from people who understand small nonprofits and respond within hours, not days.
Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform at checkout. It's never required, and 100% of every donation always goes to your organization.
Yes. Zeffy includes event ticketing, auctions, and raffles at zero cost. Unlike Frontstream which requires enterprise packages or Raise 365 which locks features behind paid plans, you get everything free.
Zeffy's tap-to-pay app lets anyone on your team accept payments from their phone with zero fees. No card readers, no hardware costs, no third-party integrations required.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
