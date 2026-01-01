Flipcause charges $125/month plus 6.9% fees. RallyUp takes 2.9-6.9% per transaction. Both platforms cost nonprofits thousands — $6,900 on every $100,000 raised with Flipcause.
Flipcause VS RallyUp
Flipcause takes $125/month plus 6.9% per ticket. RallyUp charges up to 6.9% depending on your campaign. Zeffy charges zero fees, so 100% of every raffle ticket sale goes straight to your mission.
Flipcause and RallyUp take a percentage of every ticket you sell. Zeffy covers all costs through voluntary donor contributions, so your raffle actually raises money instead of paying for software.
Flipcause locks raffles behind paid plans. RallyUp requires upgrades to access raffle tools. Zeffy gives you raffles, donations, events, and donor tracking from day one with zero fees and no paywalls.
Yes. Zeffy includes event ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns from day one with zero fees. While Flipcause and RallyUp require paid upgrades for these tools, you get everything free and keep 100% of what you raise.
Absolutely. Zeffy provides free live chat, phone, and email support to every nonprofit with responses in under 6 hours. Unlike competitors who limit support to paid tiers, our fundraising experts understand your work and help you succeed.
Yes. Zeffy gives you donations, events, raffles, auctions, and memberships from day one with zero fees. While Flipcause and RallyUp lock most tools behind paid plans, you get everything free and keep 100% of what you raise.
A lot. Flipcause charges $125/month plus fees, while RallyUp takes 2.9-6.9% per transaction. With Zeffy's zero fees, a nonprofit raising $50,000 annually saves $3,000+ that goes straight to their mission instead.
Absolutely. While competitors limit support to paid tiers, Zeffy gives every nonprofit free live chat, phone, and email support from fundraising experts who respond in under 6 hours and actually understand your work.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
