Flipcause charges $125/month plus 6.9% fees. Raise 365 takes 5% platform fees plus 2.9% + $0.30 per donation. Both platforms cost nonprofits thousands annually — $4,200+ on $50,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Flipcause VS Raise 365
🎟️
Flipcause charges $125/month plus 6.9% per ticket, and Raise 365 takes 5% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle keeps 100% for your mission.
🚫
Flipcause asks donors to cover 6.9% + 30¢ per transaction, and Raise 365 takes nearly 8% off every entry. Zeffy never charges your supporters or your nonprofit, so every dollar goes to your cause.
🔓
Flipcause locks raffles behind a $125/month plan, and Raise 365 requires an upgrade from their basic tier. Zeffy gives you raffle tools, ticket tracking, and winner selection from day one with no subscription fees.
Most all-in-one platforms lock essential tools like ticketing and raffles behind paid plans to generate revenue. Zeffy gives you every fundraising tool from day one because we're funded by voluntary donor contributions, not subscription fees.
Yes. Whether you're selling $10 raffle tickets or $100 gala tickets, you keep every dollar. No platform cuts, no processing fees, no monthly subscriptions. Your fundraising budget goes to your mission, not our profits.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, zero subscription fees, and zero transaction fees to nonprofits. You keep 100% of every donation. Donors have the option to leave a voluntary contribution to help keep Zeffy free for organizations like yours.
Every nonprofit gets access to donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, memberships, and a full donor database from day one. No paid plans required. No features locked behind upgrades.
Donors have the option to leave a voluntary contribution when they give. This keeps Zeffy free for nonprofits while letting supporters choose to help sustain the platform. There's never any obligation or pressure.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
