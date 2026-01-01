Flipcause charges $125/month plus 6.9% fees. OneCause takes 5% of everything raised plus $500 upfront. Both platforms eat into your fundraising — $5,000 lost on every $50,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Flipcause VS OneCause
💸
Flipcause takes $125/month plus 6.9% per gift. OneCause charges $500 upfront plus 5% of everything raised. Zeffy is 100% free so you keep every donation.
🤝
Flipcause asks donors to cover 6.9% + 30¢ per transaction. OneCause adds processing fees on top of platform cuts. Zeffy never charges your donors or your nonprofit.
🧰
Flipcause locks raffles and peer-to-peer behind $125/month plans. OneCause requires $2,995/year to access auction tools. Zeffy gives you donations, events, raffles, auctions, and CRM from day one with zero fees.
Because they know their fees add up fast. Flipcause has no accessible pricing page, while OneCause buries costs behind sales calls. Zeffy is upfront: $0 fees, always. No hidden costs, no surprises, no sales pressure.
Yes. While OneCause focuses only on events and Flipcause locks tools behind paid tiers, Zeffy handles everything in one place. Run galas, sell memberships, launch peer-to-peer campaigns, and manage donors — all with zero fees.
Yes. Zeffy gives you donations, ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and donor management from day one — all 100% free. While Flipcause and OneCause lock essential tools behind paid plans starting at $125-$200/month, you get everything with zero fees.
A lot. Flipcause charges $125/month plus 6.9% per gift, while OneCause takes 5% plus setup fees starting at $200. With Zeffy's zero fees, a nonprofit raising $50,000 annually saves $4,000+ compared to these platforms — money that goes straight to your mission.
Absolutely. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to every nonprofit — no plan upgrades required. Both Flipcause and OneCause limit their best support to paid tiers, but we believe every organization deserves real help from people who understand fundraising.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice