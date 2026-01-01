Flipcause charges $125/month before you raise a dollar. Mightycause takes 1.99% from every donation. Both platforms limit features and charge fees that eat into your mission funding.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Flipcause VS Mightycause
🎟️
Flipcause locks raffles behind a $125/month plan and Mightycause doesn't offer raffle tools at all. Zeffy includes compliant online raffles from day one, so you can sell tickets, track sales, and pick winners without fees eating into your proceeds.
💯
Flipcause asks donors to cover 6.9% per ticket and Mightycause takes 2% off the top. Zeffy never charges your nonprofit or your supporters — so 100% of every raffle ticket sale goes straight to your mission.
🧰
Flipcause requires a paid subscription to access raffle features and Mightycause forces you to use third-party tools. Zeffy gives you everything you need in one place — ticket limits, winner selection, compliance tracking — all free, all the time.
Yes. Zeffy gives you donations, events, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns with zero monthly fees. Unlike Flipcause and Mightycause that charge $125/month or lock tools behind paid plans, you get everything free from day one.
No. Zeffy includes built-in auction, raffle, and store tools at no extra cost. While Flipcause requires paid subscriptions and Mightycause needs third-party integrations, you can run complete campaigns in one place with zero fees.
Never. Zeffy covers all processing costs so donors give exactly what they intend. Unlike platforms that ask donors to cover 6.9% or 7.9% in fees, your supporters see 100% of their gift go to your mission.
Yes. Zeffy gives every nonprofit free live chat, email, and phone support from day one. While Flipcause and Mightycause limit help to paid plans starting at $99/month, you get unlimited support from fundraising experts who understand your work.
No. Zeffy accepts credit cards, Apple Pay, Google Pay, and bank transfers with zero fees. While other platforms charge processing fees on every transaction, you keep 100% of donations no matter how supporters choose to give.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
