Flipcause charges $125/month plus 6.9% fees. Greater Giving starts at $130/month plus 5% platform fees. Both add up to thousands in costs before you raise a dollar.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Flipcause VS Greater Giving
💸
Flipcause starts at $125/month plus 6.9% per gift. Greater Giving charges $130/month, 5% platform fees, plus setup costs. Zeffy is 100% free, so every dollar raised goes directly to your work.
🤝
Flipcause asks donors to cover 6.9% + 30¢ per transaction. Greater Giving adds processing fees on top of platform costs. Zeffy never charges your supporters or your nonprofit.
🧰
Flipcause locks raffles and peer-to-peer behind $125/month plans. Greater Giving requires paid subscriptions for full auction and ticketing features. Zeffy gives you donations, events, memberships, raffles, auctions, and donor CRM from day one with zero fees.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, zero subscription fees, and zero transaction fees to nonprofits. You keep 100% of every donation. Donors have the option to leave a voluntary contribution to help keep Zeffy free for organizations like yours.
Every nonprofit gets access to donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, memberships, and a full donor database from day one. No paid plans required. No features locked behind upgrades.
Donors have the option to leave a voluntary contribution when they give. This keeps Zeffy free for nonprofits while letting supporters choose to help sustain the platform. There's never any obligation or pressure.
Most all-in-one platforms lock essential tools behind paid plans because they need revenue to cover costs. Zeffy works differently - we give you donations, events, raffles, and donor management for free from day one.
Yes. Zeffy handles donations, event ticketing, peer-to-peer campaigns, memberships, and donor communication with zero monthly fees. You get everything you need to fundraise year-round without subscription costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice