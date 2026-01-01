FirstGiving takes $7,500 from every $100,000 raised. Snap! Raise takes $20,000. Both charge fees while Zeffy gives you the same tools at zero cost.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
FirstGiving VS Snap! Raise
💯
FirstGiving charges up to 7.5% per donation and is migrating to enterprise tools. Snap! Raise takes 20% of everything you raise. Zeffy charges zero fees and gives you 100% of every donation, so your community's support reaches your mission instead of paying platform costs.
📱
FirstGiving requires donors to verify bank accounts and enter card details manually. Snap! Raise only accepts credit cards with no digital wallet support. Zeffy accepts Apple Pay, Google Pay, ACH bank transfers, and in-person payments with no extra steps or fees.
📅
FirstGiving is being phased out after its acquisition, and Snap! Raise is built for short-term school campaigns. Zeffy gives you donation forms, donor management, email tools, and event ticketing that work for your nonprofit all year long, with zero fees and real support when you need it.
Zeffy is completely free for nonprofits. There are no platform fees, processing fees, or monthly charges. Donors have the option to leave a voluntary contribution to keep Zeffy running, but you keep 100% of every donation.
Yes. You can export your donor data from FirstGiving and import it into Zeffy. Our support team helps you migrate your contacts, donation history, and campaigns so you can start fundraising right away.
Donors have the option to leave a voluntary contribution when they give. This covers all our costs so nonprofits never pay a cent. You keep 100% of donations, and we stay sustainable.
Unlike FirstGiving (7.5% fees) and Snap! Raise (20% fees), Zeffy charges zero fees. You get donation forms, event ticketing, donor management, and email tools without losing a penny to platform cuts.
Yes. While platforms like Snap! Raise focus on short-term school campaigns, Zeffy supports ongoing fundraising with memberships, recurring donations, and donor relationship tools that work all year.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice