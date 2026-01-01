FirstGiving takes up to 7.5% per donation and is being phased out. RallyUp charges 2.9-6.9% with paid tiers. Both platforms cost nonprofits thousands in fees.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
FirstGiving VS RallyUp
⚠️
FirstGiving is migrating to Frontstream's enterprise model with limited support for small nonprofits. RallyUp locks raffles and peer-to-peer behind paid tiers and charges 2.9-6.9% platform fees. Zeffy gives you everything in one place, completely free.
🆓
FirstGiving takes up to 7.5% per donation and RallyUp charges 2.9-6.9% depending on campaign type. Zeffy covers all platform and processing fees through voluntary donor contributions, so 100% of donations reach your mission.
💯
FirstGiving requires enterprise setup and RallyUp charges extra for raffles, auctions, and peer-to-peer. Zeffy includes donations, ticketing, memberships, raffles, auctions, email tools, and donor CRM with zero fees and no upgrades required.
Yes. Zeffy charges zero platform fees on donations, events, memberships, raffles, and auctions. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy, but 100% of what they give to your organization goes directly to you.
Absolutely. Zeffy includes ticketing, peer-to-peer campaigns, auctions, and raffles at no cost. You get everything in one platform without paying for add-ons or premium tiers like other platforms require.
Our team responds in under 6 hours on average. We're fundraising experts who understand nonprofit work, so you get answers that actually help you reach your goals faster.
With Zeffy, you never have to worry about fee changes. We've committed to zero fees forever. FirstGiving is being phased out after acquisition, and RallyUp's fees vary by campaign type. Zeffy keeps it simple: 100% of donations always go to your mission.
Yes. You can export your donor data and import it into Zeffy. Our support team helps you migrate contacts, donation history, and campaigns so you can start fundraising right away without losing any donor relationships.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice