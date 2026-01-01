FirstGiving charges 7.5% per donation and is being phased out. Raise 365 takes 8% with technical issues. Both platforms cost nonprofits thousands in fees annually.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
FirstGiving VS Raise 365
💰
FirstGiving charges 5% platform fees plus 2.5% card fees, and Raise 365 takes 5% plus processing costs. Zeffy covers all fees so your $1,000 raffle stays at $1,000.
📲
FirstGiving forces donors to verify bank accounts and enter card details manually, and Raise 365 offers no digital wallets. Zeffy accepts one-tap payments so supporters can give in seconds.
🔓
FirstGiving is migrating to enterprise-only tools, and Raise 365 requires upgrades for ticketing and raffles. Zeffy gives you donations, events, raffles, email, and CRM in one place with no paywalls.
Yes. Zeffy covers all platform and processing costs so you keep 100% of donations. Unlike FirstGiving and Raise 365 that charge 5-7.5% in fees, you get donations, events, raffles, and donor management at zero cost. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Absolutely. Zeffy includes ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns at no cost. FirstGiving and Raise 365 lock these features behind paid plans or don't offer them at all. You get everything you need to fundraise in one place, free.
Our support team answers questions by email, chat, and phone with no paywalls. FirstGiving support is being phased out, and Raise 365 users report slow, unhelpful responses. You'll also find step-by-step guides and free webinars to help you succeed.
Yes. You can export your donor data and import it into Zeffy. Our support team helps you migrate contacts, donation history, and campaigns so you can start fundraising right away without losing years of donor relationships.
Donors love Zeffy's one-tap giving with Apple Pay and Google Pay, plus they know 100% goes to your cause. FirstGiving and Raise 365 require manual card entry and take cuts from donations, making giving harder and less impactful.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
