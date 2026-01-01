EveryAction and Virtuous offer powerful donor management tools, but both charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor tracking, automated follow-ups, and fundraising tools with zero fees — so you can build stronger donor relationships without the monthly costs eating into your mission budget.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Every Action VS Virtuous
💸
EveryAction charges $109/month plus card fees, while Virtuous adds monthly fees on top of 2.9% transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
EveryAction and Virtuous focus on donor management but require third-party tools for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need for complete fundraising campaigns.
⚡
EveryAction and Virtuous require expensive training and consultant support to get started. Zeffy works right out of the box with simple setup that takes minutes, not months.
EveryAction costs $109/month plus processing fees, while Virtuous charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per gift. Zeffy gives you complete donor tracking, gift history, and engagement tools with zero platform fees - keeping 100% of donations for your mission.
Yes. Unlike EveryAction and Virtuous that require separate payment processors, Zeffy combines donor management with built-in payment processing, event ticketing, and fundraising tools - all without platform fees eating into your donations.
EveryAction charges $109/month plus processing fees on every donation, eating into your fundraising impact. Zeffy offers complete donor management with zero platform fees - donors can leave voluntary contributions to support our platform, keeping 100% of your donations.
Virtuous charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per gift, making small donations costly. Zeffy tracks all donor data, giving history, and engagement without any platform fees, so you keep every dollar raised while building stronger donor relationships.
Yes, plus more. While EveryAction and Virtuous focus only on donor management with monthly fees, Zeffy includes donation processing, event ticketing, auctions, raffles, and peer-to-peer fundraising - all with zero platform fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice