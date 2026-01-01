EveryAction and Tessitura offer powerful donor management systems, but they come with high costs and complex setups that can overwhelm small teams. Zeffy gives you donor tracking, automated acknowledgments, and fundraising tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation while building stronger donor relationships.
Every Action VS Tessitura
EveryAction charges $109/month plus card fees, and Tessitura costs $8,000+/month. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
EveryAction requires technical expertise and Tessitura needs dedicated staff. Zeffy gives you donations, raffles, auctions, and ticketing without the learning curve.
EveryAction demands complex setup and Tessitura requires months of implementation. Zeffy lets you create donation pages and start accepting gifts in minutes.
EveryAction costs $109/month plus card fees and requires technical expertise to set up. Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction costs, and you can start managing donors in minutes without any technical skills.
Tessitura costs $8,000+ monthly and is built for large arts venues with complex needs. Zeffy gives small nonprofits everything they need to track donors and donations at zero cost, with simple tools that work right away.
Unlike EveryAction and Tessitura that focus only on donor tracking, Zeffy combines donor management with fundraising tools like events, raffles, and online stores. All free, so you keep 100% of every donation.
EveryAction costs $109/month plus fees, while Tessitura runs $8,000+ monthly. Both require technical staff and complex setup. Zeffy gives you donor tracking, payment processing, and fundraising tools at zero cost with no monthly fees.
Yes. Zeffy combines donor management with fundraising tools like events, raffles, and online stores. Unlike EveryAction or Tessitura that focus only on tracking, Zeffy handles your complete fundraising needs without any fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
