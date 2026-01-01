EveryAction and Planning Center help you track donors and manage church operations, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online giving, event ticketing, and member communication tools — all with zero fees so every dollar donated stays with your ministry.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Every Action VS Planning Center
🛡️
EveryAction charges $109/month plus card fees, and Planning Center adds monthly fees on top of processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
⚙️
EveryAction and Planning Center require technical expertise and dedicated staff time to navigate complex interfaces. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management that work right out of the box.
🚀
EveryAction and Planning Center require lengthy setup processes and learning curves. Zeffy lets you create professional donation pages and start accepting gifts in minutes, not weeks.
EveryAction costs $109/month plus 2.9% + $0.30 per donation, which quickly adds up for small nonprofits. Zeffy offers complete donor management with zero platform fees. Track donors, send automated receipts, and generate reports without monthly costs eating into your budget.
Planning Center charges monthly fees plus processing costs on every gift, reducing funds for your mission. Zeffy provides donor profiles, giving history, and automated thank-you emails at zero cost, so every dollar donated goes directly to your cause.
EveryAction charges $109/month plus 2.9% + $0.30 per donation, making it expensive for small nonprofits. Zeffy offers complete donor management with zero platform fees - donors can leave voluntary contributions to support our platform instead.
Planning Center charges monthly fees plus processing fees on every gift, eating into your budget. Zeffy provides donor tracking, automated receipts, and detailed reports at zero cost, so 100% of donations reach your mission.
Yes, but without the complexity or cost. Zeffy offers donor profiles, giving history, automated thank-you emails, and detailed reporting that's easy to use. No monthly fees, no per-transaction costs, no steep learning curves.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
