Donor Management CRM Features
Easy Donor Database
✅
✅ Donation History & Notes per Donor
✅
✅
Donor Tags / Segments
✅
✅
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed)
✅ ✅
Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters)
✅
✅ Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
✅
✅
Export Donor Data Anytime
✅ ✅
Offline Donations Tracking
✅
✅ Pre-filled donation forms
✅
✅

Pricing
$150/month
$150/month plus card fees per gift
Processing fees
1.99% + $0.49
per credit card transaction; alternatively reported as 2.9% + $0.30 per transaction on some sources
Platform fees
$0
No platform transaction fees (included in monthly subscription)
Monthly fees
$150/month
Starting price for Fundraising & Donor Management Starter plan; higher tiers available
Value for money
4.7

Features
4.2/5
Powerful but complex. Requires training and technical setup for smaller teams.
4.7/5
Easier to learn. Good donor management, but limited payment processing options.
Donations
EveryAction offers donation processing with transaction fees, CRM integration, and donor management tools designed for larger nonprofits with complex needs.
LiveImpact focuses on donor management and CRM features but lacks built-in donation processing. You'd need to integrate with third-party payment processors.
Ticketing
EveryAction provides event management and ticketing through their platform, but focuses more on donor tracking than simple event creation for small nonprofits.
LiveImpact can manage event attendee information but doesn't process ticket payments directly. You'd need to integrate payment solutions.
Peer-to-Peer Fundraising
EveryAction includes peer-to-peer fundraising tools, but they're designed for larger campaigns and can be complex for smaller nonprofits to set up and manage.
LiveImpact offers basic peer-to-peer fundraising tools but with limited customization options and requires additional setup for payment processing.
Auctions
EveryAction doesn't provide auction functionality - nonprofits need separate auction software or manual processes to run fundraising auctions.
LiveImpact doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bidders and donations.
Raffles
EveryAction doesn't offer dedicated raffle functionality - organizations need to use workarounds through their general fundraising tools or third-party integrations.
LiveImpact doesn't include raffle management features. You'd need separate tools to run raffles and track ticket sales.
Online store
EveryAction lacks built-in online store capabilities, requiring nonprofits to integrate with separate e-commerce platforms to sell merchandise or products.
LiveImpact doesn't provide e-commerce functionality. You'd need separate online store software to sell merchandise or products.
Memberships
EveryAction offers membership management with automated renewals and member communications, but requires technical setup and ongoing maintenance that can overwhelm small nonprofit teams.
LiveImpact offers basic membership tracking through donor profiles, but lacks automated renewal reminders and tiered membership management features that growing nonprofits need.
Donor Management/CRM
Comprehensive donor database with detailed tracking and reporting capabilities, but the steep learning curve and high costs make it challenging for smaller organizations to fully utilize.
Strong donor database with contact management, giving history, and basic reporting. However, lacks advanced analytics and integration capabilities that larger nonprofits require.
Emails & Newsletter
Includes email marketing tools with segmentation and automation features, but the complex interface requires training and dedicated staff time to manage effectively.
Includes email marketing tools with templates and segmentation, but email deliverability and automation workflows are less robust than dedicated email platforms.
Payment Processing
Processes donations and membership payments with multiple gateway options, but charges processing fees on top of monthly software costs, reducing your fundraising impact.
Processes donations and membership payments with multiple gateway options, but charges processing fees on top of monthly software costs, reducing your fundraising impact.

Payment methods
No payment processing - requires third-party tools
No payment processing - requires third-party tools
Credit Card Payments
Not supported - EveryAction focuses on donor management and CRM, not payment processing
Not supported - LiveImpact is a donor management platform without built-in payment capabilities
Apple Pay & Google Pay
Not supported - EveryAction focuses on donor management and CRM, not payment processing
Not supported - LiveImpact doesn't offer payment processing features for digital wallets
ACH / Bank Transfers
Not supported - EveryAction focuses on donor management and CRM, not payment processing
Not supported - LiveImpact focuses on donor engagement and stewardship, not payment processing
Tap to Pay App
Not supported - EveryAction focuses on donor management and CRM, not payment processing
Not supported - LiveImpact specializes in donor relationship management, not mobile payment solutions

Customer Support
4.2/5
4.7/5 Unlimited Support
EveryAction offers tiered support based on plan level, not unlimited
LiveImpact offers limited support with restrictions on contact frequency
Phone Support / Office Hours EveryAction provides phone support during standard business hours
LiveImpact provides phone support during standard business hours only
Webinars EveryAction offers regular training webinars and educational sessions
LiveImpact offers regular training webinars and educational sessions for users
Help Center EveryAction has a comprehensive help center with articles and guides
LiveImpact maintains a comprehensive help center with articles and guides
Email
EveryAction provides live chat support during business hours LiveImpact provides live chat support during business hours
Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on plan level with tiered help for different subscription tiers Limited support with restrictions on how often you can reach out for help