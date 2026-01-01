EveryAction and LiveImpact help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Every Action VS Live Impact
💯
EveryAction costs $109/month plus card fees, LiveImpact charges $150/month plus processing costs. Zeffy charges zero fees, so more money goes to your mission.
🔗
EveryAction and LiveImpact focus on donor data but lack built-in payment processing. Zeffy handles donations, events, raffles, and sales in one platform.
⚡
EveryAction and LiveImpact require technical expertise and training. Zeffy works right away, so you can focus on donor relationships instead of software setup.
Zeffy offers 100% free donor management with built-in payment processing, while EveryAction costs $109/month plus transaction fees. You get the same CRM features without the monthly burden or complex setup that overwhelms small teams.
Unlike LiveImpact's $150/month fee plus payment processing costs, Zeffy provides complete donor tracking and payment processing at zero cost. Donors can leave voluntary contributions to support our platform instead.
Yes. While EveryAction and LiveImpact focus only on donor data, Zeffy combines donor management with donations, events, raffles, and peer-to-peer fundraising. Everything works together seamlessly without monthly fees.
Zeffy provides complete donor management at zero cost, while EveryAction charges $109/month and LiveImpact costs $150/month plus processing fees. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform instead of you paying monthly bills.
Yes. Unlike EveryAction's complex setup or LiveImpact's limited payment options, Zeffy combines simple donor tracking with built-in payment processing. No technical training needed, no monthly fees eating into your budget.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
