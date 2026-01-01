EveryAction and Little Green Light help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Every Action VS Little Green Light
💸
Zeffy charges zero fees on donations, memberships, and events so you keep 100% of what you raise for your mission
🎟️
Zeffy includes built-in auction and raffle tools so you can run fundraising events without juggling multiple platforms
⚙️
Zeffy works right out of the box with simple setup so you can start fundraising today without technical expertise
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. While EveryAction charges $109/month plus card fees, Zeffy lets you keep every dollar raised. Our platform is built specifically for small nonprofits who need simple, effective donor tracking without the complexity or cost.
Unlike Little Green Light's $45/month plus processing fees, Zeffy provides complete donor management at zero cost. You get the same essential features - donor profiles, giving history, and automated receipts - without paying monthly subscriptions or transaction fees that eat into your fundraising.
Yes, Zeffy combines payment processing and donor management in one free platform. While competitors like EveryAction and Little Green Light charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy handles donations, tracks donor data, and sends receipts automatically - all at no cost to your organization.
EveryAction costs $109/month plus transaction fees, making it expensive for small nonprofits. Zeffy gives you complete donor management for free - track giving history, send automated receipts, and manage relationships without monthly costs eating into your budget.
Little Green Light charges $45/month plus processing fees for basic donor tracking. Zeffy provides the same donor management features at zero cost, plus you can accept donations directly through the same platform without paying extra fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
