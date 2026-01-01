EveryAction and Keela offer donor management tools, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor profiles, automated follow-ups, and donation tracking — all with zero fees so you can invest every dollar in your mission instead of software costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Every Action VS Keela
💰
Zeffy charges zero fees, so every donation goes directly to your mission instead of paying $109+ monthly subscriptions plus transaction costs.
🛠️
Zeffy works right out of the box with simple setup, while donor management platforms need dedicated staff and ongoing technical maintenance.
🤝
Zeffy helps you thank donors and build relationships, not just track data in complex databases designed for large organizations.
EveryAction charges $109/month plus processing fees, making it expensive for small nonprofits. Zeffy offers complete donor management with zero fees - donors can leave voluntary contributions to support our platform instead.
Keela charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per donation, eating into your fundraising. Zeffy tracks all your donor data and donations without any fees, so 100% of donations reach your mission.
Yes, plus more. While they focus only on donor management, Zeffy includes ticketing, auctions, raffles, online stores, and peer-to-peer fundraising - all with zero fees and simple setup.
EveryAction costs $109/month plus processing fees, while Keela charges monthly fees plus 2.9% per donation. Zeffy gives you complete donor management with zero fees - track donors, send receipts, and manage relationships without monthly costs eating your budget.
Both EveryAction and Keela offer donor tracking but charge hefty fees that reduce your impact. Zeffy provides the same donor management features - contact history, giving patterns, automated receipts - with zero fees, so you keep 100% of donations.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
