EveryAction and eTapestry help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees plus processing costs that add up quickly. Zeffy gives you donor management, online donations, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Every Action VS E Tapestry
💰
EveryAction charges $109/month plus card fees, eTapestry adds $600/year on top of monthly costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
While EveryAction and eTapestry require separate tools for auctions, raffles, and ticketing, Zeffy includes everything in one platform at no cost.
🤝
Skip the complex setup and overwhelming interfaces. Zeffy gives you donor management that actually helps small teams build relationships, not just track data.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees, transaction costs, or setup charges. Unlike EveryAction's $109/month plus card fees, you keep every dollar donated while getting easy-to-use tools that don't require technical expertise.
While eTapestry charges monthly fees plus $600/year plus transaction costs, Zeffy is completely free. You get donor tracking, automated receipts, and reporting without the complexity or costs that make eTapestry challenging for small teams.
Yes. Zeffy combines donor management with donation forms, event ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns - all free. Unlike EveryAction or eTapestry that focus only on donor tracking, you get complete fundraising tools in one platform.
Zeffy is 100% free with no monthly fees or transaction costs. You get donor tracking, automated receipts, and detailed reports without the complexity of traditional CRM systems that require technical expertise to set up and manage.
Unlike EveryAction's $109/month plus card fees, Zeffy costs nothing. You get the same donor tracking and management features plus donation forms, event tools, and peer-to-peer campaigns all in one simple platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
