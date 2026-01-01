Evently et Zoho Backstage vous aident à gérer vos événements, mais leurs frais réduisent l'impact de votre collecte de fonds. Zeffy vous offre une gestion complète de vos événements, avec des outils de billetterie, d'inscription et de gestion des donateurs — le tout sans aucun frais, afin que chaque dollar récolté soit entièrement consacré à votre mission.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 100 000 organisations à but non lucratif
Evently VS Zoho Backstage
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Evently et Zoho Backstage facturent des frais mensuels ainsi qu'une commission de 3 à 5 % par billet. Zeffy ne prélève aucun frais : votre gala ou votre marche caritative conserve ainsi la totalité des fonds récoltés.
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Evently ne gère que la billetterie, tandis que Zoho Backstage ne propose pas d'outils dédiés aux dons. Zeffy regroupe les événements, les ventes aux enchères, les tirages au sort et les dons sur une seule et même plateforme.
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Evently et Zoho Backstage limitent l'assistance en fonction du niveau de forfait. Zeffy offre gratuitement une assistance illimitée par téléphone, chat et e-mail à toutes les associations à but non lucratif.
Zeffy ne prélève aucun frais sur les transactions, contrairement aux plateformes événementielles qui facturent des frais mensuels ainsi qu'une commission de 3 à 5 % par billet. De plus, Zeffy propose des outils complets de collecte de fonds, tels que les dons, les ventes aux enchères et les tombolas, dont les plateformes événementielles ne disposent pas.
Les plateformes événementielles facturent des frais mensuels ainsi que des frais de transaction qui s'accumulent rapidement. Zeffy ne prélève aucun frais sur les billets, les dons et toutes les activités de collecte de fonds, ce qui vous permet de conserver 100 % des fonds récoltés pour votre cause.
Zeffy ne prélève aucun frais sur la vente de billets ni sur les dons, tandis qu'Evently facture des frais mensuels ainsi que 3 à 5 % par billet. De plus, Zeffy propose une gamme complète d'outils de collecte de fonds, notamment des ventes aux enchères, des tombolas et la gestion des donateurs, autant de fonctionnalités qui font défaut à Evently.
Zeffy propose une billetterie sans frais et un système de gestion des dons intégré, tandis que Zoho Backstage facture des frais mensuels ainsi que des frais de carte bancaire et nécessite des outils distincts pour les dons. Zeffy inclut également des fonctionnalités d'enchères et de tombola que Backstage ne propose pas.
Oui, Zeffy est une plateforme complète de collecte de fonds qui propose des fonctionnalités de billetterie, de dons, d'enchères, de tombolas, de campagnes entre particuliers et de gestion des donateurs. Contrairement aux plateformes réservées aux événements ponctuels, Zeffy répond à vos besoins en matière de collecte de fonds tout au long de l'année, sans aucun frais.
Les plateformes événementielles facturent des frais mensuels ainsi que des frais de transaction qui s'accumulent rapidement. Zeffy ne prélève aucun frais sur les billets, les dons et toutes les activités de collecte de fonds, ce qui vous permet de conserver 100 % des fonds récoltés pour votre cause.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
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