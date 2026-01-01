Evently and Whova help you manage events, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you event ticketing, registration, and donation tools with zero fees — so every dollar from ticket sales and donations stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Evently VS Whova
💯
Evently and Whova charge 3-5% plus fees on every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your gala or walkathon actually raises money for your mission.
🧰
Evently and Whova focus on corporate events without auction, raffle, or donation tools. Zeffy includes everything you need for nonprofit fundraising.
🤝
Evently and Whova offer limited support based on your plan tier. Zeffy provides unlimited support to every nonprofit, regardless of event size.
Zeffy charges zero fees on all transactions, while Evently takes monthly fees plus 3-5% per ticket and Whova charges 3% + $0.99 per ticket. Your nonprofit keeps 100% of every donation and ticket sale, maximizing your impact without hidden costs eating into your fundraising goals.
Yes, Zeffy offers complete fundraising tools including donations, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and memberships alongside event ticketing. Evently and Whova focus mainly on event registration without built-in fundraising features, requiring you to use multiple platforms.
Zeffy provides unlimited support with live chat, phone calls, and dedicated help resources at no extra cost. While Evently and Whova offer tiered support based on plan levels, Zeffy ensures every nonprofit gets the same high-quality assistance regardless of size or budget.
Zeffy charges zero fees on all transactions. Evently charges monthly fees plus 3-5% per ticket, while Whova takes 3% + $0.99 per ticket plus card fees. Your nonprofit keeps every dollar raised instead of losing hundreds to platform fees.
Yes, Zeffy combines event ticketing, donations, auctions, raffles, and donor management in one platform. Evently and Whova focus only on event registration, forcing you to juggle multiple tools and pay separate fees for fundraising features.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice