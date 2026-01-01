Evently vous aide à trouver des prestataires pour vos événements, tandis que PatronManager (désormais Leap Event Technology) propose des solutions de billetterie et de gestion des donateurs pour les organisations artistiques — mais ces deux services facturent des frais qui réduisent les recettes de vos événements. Zeffy vous offre des outils de billetterie, d'inscription, de gestion des donateurs et de collecte de fonds sans aucun frais, afin que chaque euro généré par vos événements soit entièrement consacré à votre mission.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 100 000 organisations à but non lucratif
Evently VS Patron Manager
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Evently et PatronManager facturent des frais mensuels ainsi qu'une commission de 3 à 5 % par billet. Zeffy ne prélève aucun frais ; ainsi, votre gala ou votre concert permet réellement de récolter des fonds pour votre cause, au lieu de servir à couvrir les coûts de la plateforme.
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Evently se consacre exclusivement à la billetterie, tandis que PatronManager se concentre sur la gestion des mécènes. Zeffy vous permet de gérer la billetterie, les dons, les tirages au sort, les enchères et les campagnes participatives sans avoir à jongler entre plusieurs plateformes.
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Evently et PatronManager nécessitent une configuration technique et une maintenance de la base de données. Zeffy vous permet de lancer votre collecte de fonds dès aujourd'hui grâce à des formulaires simples et immédiatement opérationnels, sans avoir besoin d'une équipe informatique.
Zeffy est spécialement conçu pour les associations à but non lucratif, et pas seulement pour l'organisation d'événements. Alors qu'Evently et PatronManager facturent des frais mensuels ainsi que des frais de transaction, Zeffy est entièrement gratuit. Vous bénéficiez de fonctionnalités de collecte de dons, de billetterie, d'enchères, de tombolas et de collecte de fonds entre particuliers sur une seule et même plateforme, sans payer de frais d'utilisation ni d'abonnement mensuel.
Les plateformes événementielles telles qu'Evently facturent entre 3 et 5 % par billet, auxquels s'ajoutent des frais mensuels, tandis que PatronManager facture 1 $ + 2 % + les frais de carte par billet. Zeffy ne prélève aucun frais de plateforme. Les donateurs ont la possibilité de verser une contribution volontaire, mais votre organisation conserve 100 % des fonds collectés.
Oui. Contrairement aux plateformes axées sur les événements, Zeffy vous accompagne dans l'ensemble de votre stratégie de collecte de fonds. Vous pouvez organiser des campagnes de dons, vendre des abonnements, gérer des boutiques en ligne, organiser des ventes aux enchères et des tombolas, et lancer des campagnes entre particuliers. Les plateformes événementielles ne gèrent généralement que la billetterie et les dons de base.
Zeffy propose une billetterie gratuite sans frais de plateforme, tandis qu'Evently prélève 3 à 5 % par billet, auxquels s'ajoutent des frais mensuels, et que PatronManager facture 1 $ + 2 % + les frais de carte par billet. Avec Zeffy, votre organisation conserve 100 % des recettes de la billetterie.
Les plateformes événementielles se concentrent uniquement sur la billetterie et les dons de base. Zeffy vous offre tout en un seul endroit : événements, dons, ventes aux enchères, tombolas, adhésions et campagnes entre particuliers. Le tout est entièrement gratuit, ce qui permet de consacrer davantage de fonds à votre cause.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
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