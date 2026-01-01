Evently and Mixily help you manage events and sell tickets, but they charge fees that reduce what you raise. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management — all with zero fees so every dollar from your fundraising events stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Evently VS Mixily
Evently and Mixily charge monthly fees plus 3-5% per ticket. Zeffy charges zero fees, so your gala or community event raises money for your mission.
Evently and Mixily focus on event management but lack auctions, raffles, and donor tools. Zeffy combines events with full fundraising capabilities.
Evently and Mixily offer limited business-hour support. Zeffy provides unlimited help via chat, email, and phone whenever you need guidance.
Event platforms charge monthly fees plus 3-5% per ticket, eating into your fundraising. Zeffy is completely free - you keep 100% of every ticket sale and donation, with supporters having the option to leave a voluntary contribution.
Unlike Evently and Mixily that only handle events, Zeffy grows with you. Start with event ticketing, then add donations, peer-to-peer campaigns, auctions, memberships, and an online store - all on one platform at zero cost.
Unlike event platforms that charge monthly fees plus 3-5% per ticket, Zeffy is completely free for nonprofits. You keep 100% of every donation and ticket sale, with donors having the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Yes. While Evently and Mixily focus only on event management, Zeffy offers a complete fundraising platform including donations, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, memberships, and an online store - all in one place.
Zeffy provides unlimited support through live chat, phone calls, and our help center at no extra cost. Other platforms limit support based on your plan tier or charge extra for premium assistance.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
