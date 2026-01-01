Evently et Givergy vous aident à gérer vos événements, mais leurs frais réduisent les fonds que vous collectez pour votre cause. Zeffy vous propose la billetterie, les enchères silencieuses, la gestion des donateurs et les formulaires de don — le tout sans aucun frais, afin que chaque euro récolté lors de votre gala ou de votre collecte de fonds soit entièrement reversé à votre cause.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 100 000 organisations à but non lucratif
Evently contre Givergy
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Evently et Givergy prélèvent 3 à 5 % sur chaque billet et chaque don. Zeffy ne facture aucun frais, ce qui permet à votre gala ou à votre vente aux enchères de générer des fonds qui serviront directement à votre cause.
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Les plateformes événementielles ne répondent pas aux besoins essentiels des organisations à but non lucratif, tels que la gestion des donateurs et la délivrance de reçus fiscaux. Zeffy est spécialement conçue pour la collecte de fonds et intègre une fonctionnalité de gestion des donateurs.
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Les plateformes événementielles classiques proposent des centres d'aide basiques et une assistance à plusieurs niveaux. Zeffy offre à chaque association une assistance téléphonique et par e-mail illimitée, sans frais supplémentaires.
Zeffy est spécialement conçu pour les associations à but non lucratif et ne facture aucun frais, alors que les plateformes événementielles prélèvent 3 à 5 % de commission, auxquels s'ajoutent des frais mensuels. Vous bénéficiez ainsi de fonctionnalités indispensables pour les associations, telles que la gestion des donateurs, les reçus fiscaux et des outils de collecte de fonds permanents, que les plateformes événementielles ne proposent pas.
Oui, les plateformes événementielles se concentrent principalement sur la billetterie et les ventes aux enchères. Il vous faudrait des outils distincts pour les adhésions, les boutiques en ligne et les dons tout au long de l'année. Zeffy répond à tous vos besoins en matière de collecte de fonds en un seul endroit, sans frais.
Zeffy vous permet de conserver 100 % des recettes de votre collecte de fonds, sans aucun frais de plateforme, tandis qu'Evently facture des frais mensuels ainsi que 3 à 5 % par billet. De plus, vous bénéficiez d'outils spécialement conçus pour les associations à but non lucratif, tels que la gestion des donateurs et les reçus fiscaux, qui font défaut chez Evently.
Contrairement à Givergy, qui prélève 5 % de commission sur la plateforme en plus des frais de carte, Zeffy ne facture aucun frais. Vous bénéficiez également d'une boîte à outils complète pour les associations à but non lucratif, comprenant des adhésions, une boutique en ligne et des campagnes entre particuliers, ce que Givergy ne propose pas.
Oui, Zeffy permet de gérer la billetterie, les ventes aux enchères, les tombolas, les dons, les adhésions et les campagnes entre particuliers, le tout sur une seule et même plateforme. Les plateformes événementielles telles qu'Evently et Givergy se concentrent principalement sur les événements, ce qui nécessite de recourir à des outils distincts pour les autres types de collecte de fonds.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
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