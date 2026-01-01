Eventleaf and Zoho Backstage help you manage event registration and ticketing, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you event management plus donation forms, donor tracking, and follow-up tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Eventleaf VS Zoho Backstage
💯
Eventleaf charges $1-2 per ticket plus card fees, and Zoho Backstage adds monthly fees on top of transaction costs. Zeffy charges zero fees, so your gala or community event actually raises money for your mission.
🎟️
Eventleaf and Zoho Backstage focus on corporate events without auction, raffle, or donation tools. Zeffy includes everything nonprofits need for successful fundraising events.
🤝
Eventleaf and Zoho Backstage offer basic business-hour support with limited availability. Zeffy provides dedicated nonprofit support with real people who understand your fundraising challenges.
Zeffy offers 100% free event ticketing with zero platform fees, while Eventleaf charges $1-2 per ticket plus card processing fees. Your nonprofit keeps every dollar raised instead of losing money to platform costs.
Unlike Zoho Backstage's monthly fees plus per-ticket charges, Zeffy is completely free with built-in donation tools, auction management, and raffle features designed specifically for nonprofit fundraising needs.
Zeffy combines free event ticketing with comprehensive fundraising tools like peer-to-peer campaigns, donor management, and online stores. Other platforms charge fees and lack nonprofit-specific features.
Zeffy offers 100% free event ticketing plus built-in fundraising tools like auctions, raffles, and donation forms. Event platforms charge $1-2 per ticket plus monthly fees, and lack nonprofit-specific features.
Traditional event platforms cost nonprofits hundreds in fees per event through ticket charges and monthly subscriptions. Zeffy eliminates all platform fees, letting you keep every dollar raised for your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
