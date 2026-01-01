Eventleaf and Whova help you manage event registration and ticketing, but they charge fees that reduce your fundraising revenue. Zeffy gives you event management plus donation forms, donor tracking, and email follow-ups — all with zero fees so every dollar from your events stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Eventleaf VS Whova
Eventleaf charges $1-$2 per ticket plus card fees, while Whova takes 3% + $0.99 per ticket. Zeffy charges zero fees, so your gala or fundraising event actually raises money for your mission.
Eventleaf and Whova focus on corporate event logistics without auction, raffle, or donation tools. Zeffy includes everything you need for nonprofit fundraising in one place.
Eventleaf and Whova limit support by plan tier and business hours only. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support whenever you need help with your fundraising.
Zeffy is 100% free for nonprofits. While Eventleaf charges $1-$2 per ticket plus card fees and Whova takes 3% + $0.99 per ticket, Zeffy keeps every dollar for your cause. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Event platforms focus mainly on registration and networking. Zeffy offers complete fundraising tools including events, donations, auctions, peer-to-peer campaigns, and donor management. Everything you need to raise funds, not just manage events.
Zeffy is built specifically for nonprofits, offering 100% free fundraising tools including event ticketing, donations, and auctions. Unlike Eventleaf ($1-$2 per ticket) or Whova (3% + $0.99 per ticket), Zeffy charges zero platform fees, keeping every dollar for your cause.
Yes. While Eventleaf and Whova focus mainly on event management, Zeffy provides a complete fundraising suite including peer-to-peer campaigns, online stores, membership management, donor CRM, and auction tools. All integrated and fee-free for nonprofits.
Zeffy offers unlimited support through live chat, phone, and email with no restrictions based on plan tiers. Unlike Eventleaf and Whova's limited business-hours support, our team understands nonprofit needs and provides dedicated help whenever you need it.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
