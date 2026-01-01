Eventleaf and Swell Fundraising help you manage events, but they charge fees that reduce what you raise. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management — all with zero fees so every dollar from your fundraising events stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Eventleaf VS Swell Fundraising
💸
Eventleaf charges $1-2 per ticket plus card fees, while Swell takes 5% plus processing costs. Zeffy charges zero fees, so your gala or walk-a-thon actually raises money for your mission.
🧰
Eventleaf only handles ticketing, and Swell lacks auctions and stores. Zeffy gives you events, auctions, raffles, donations, and peer-to-peer fundraising in one platform.
💬
Eventleaf and Swell offer limited business-hours support with slow email responses. Zeffy provides unlimited email support plus live chat to help you succeed.
Zeffy offers 100% free event ticketing with no platform fees, while Eventleaf charges $1-$2 per ticket plus card fees. Your supporters keep more money for your cause, and you get comprehensive fundraising tools beyond just event registration.
Unlike Swell's 5% platform fee plus card fees on every ticket, Zeffy charges zero platform fees. You also get integrated donor management, online stores, and auction tools that Swell doesn't offer, all at no cost.
Zeffy is the only platform built specifically for nonprofits that charges zero fees. While competitors focus only on event registration, Zeffy combines ticketing with complete fundraising tools, donor management, and membership features.
Zeffy charges zero platform fees on event tickets, while Eventleaf charges $1-$2 per ticket plus card fees and Swell takes 5% plus card fees. Your supporters' money goes directly to your cause instead of platform profits.
Yes, Zeffy goes beyond ticketing with integrated auctions, raffles, online stores, peer-to-peer campaigns, and donor management. Eventleaf only handles registration, while Swell charges fees on every fundraising feature.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
