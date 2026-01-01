Eventleaf et SplashThat vous aident à gérer vos événements, mais leurs frais réduisent l'impact de votre collecte de fonds. Zeffy vous offre des outils d'inscription aux événements, de billetterie et de dons, le tout sans aucun frais, afin que chaque euro récolté soit entièrement consacré à votre cause.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 100 000 organisations à but non lucratif
Eventleaf VS Splash That
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Eventleaf et SplashThat facturent entre 1 et 2 dollars par billet, auxquels s'ajoutent les frais de carte bancaire. Zeffy ne prélève aucun frais, ce qui permet à votre gala ou à votre événement communautaire de générer des fonds qui serviront directement à votre cause.
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Eventleaf et SplashThat se limitent à la gestion de la billetterie. Zeffy regroupe en un seul endroit les enchères, les tirages au sort, les dons et le suivi des donateurs, sans outils ni frais supplémentaires.
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Eventleaf et SplashThat proposent une assistance standard pendant les heures d'ouverture. Zeffy offre une assistance illimitée assurée par des personnes qui comprennent les défis liés à la collecte de fonds dans le secteur associatif.
Zeffy est entièrement gratuit pour les associations à but non lucratif : pas de frais de plateforme, pas de frais par billet, pas de frais annuels. Eventleaf facture entre 1 et 2 dollars par billet, plus les frais de carte bancaire, tandis que SplashThat coûte 21 500 dollars par an, plus les frais. Vous conservez 100 % des fonds collectés.
Contrairement aux plateformes dédiées uniquement aux événements, Zeffy est spécialement conçue pour la collecte de fonds des associations à but non lucratif. Nous combinons la billetterie avec les dons, les ventes aux enchères, les tirages au sort, les campagnes entre particuliers et la gestion des donateurs, le tout sur une seule plateforme gratuite conçue pour vous aider à mener à bien votre mission.
Zeffy est spécialement conçu pour les associations à but non lucratif et propose des outils 100 % gratuits de gestion des billets, de dons et de collecte de fonds, le tout sur une seule et même plateforme. Contrairement à Eventleaf (1 à 2 $ par billet) ou à SplashThat (21 500 $ par an), vous conservez l'intégralité des fonds collectés, sans aucun frais de plateforme.
Oui ! Alors qu'Eventleaf et SplashThat se concentrent uniquement sur les événements, Zeffy propose une gamme complète d'outils de collecte de fonds, notamment les dons en ligne, les campagnes entre particuliers, les ventes aux enchères, les tombolas et la gestion des adhésions, le tout sans aucun frais pour votre organisation.
Zeffy offre une assistance illimitée à tous ses utilisateurs sans frais supplémentaires, alors que des concurrents comme SplashThat limitent l'assistance en fonction du niveau de forfait. Notre équipe comprend les besoins des organisations à but non lucratif et fournit une aide personnalisée sans facturer de frais supplémentaires pour une assistance de base.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
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