Eventleaf and RSVPify help you manage event registration and ticketing, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you event management plus donation forms, donor tracking, and follow-up tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Eventleaf VS RSVPify
💰
Eventleaf and RSVPify charge $1-2 per ticket plus card fees. Zeffy charges zero fees, so your gala or fundraising dinner actually raises money for your mission.
🧰
Eventleaf and RSVPify only handle event registration. Zeffy includes ticketing plus donations, raffles, auctions, and donor management in one platform.
☎️
Eventleaf and RSVPify offer limited business-hours support. Zeffy provides unlimited help via chat, email, and phone whenever you need assistance.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no monthly fees, no per-ticket charges, no transaction fees. While Eventleaf charges $1-2 per ticket plus card fees and RSVPify adds monthly fees plus $0.90 per ticket, Zeffy keeps every dollar you raise in your mission.
Yes! Unlike Eventleaf and RSVPify that focus only on events, Zeffy offers complete fundraising tools including donations, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, memberships, and an online store - all in one platform at zero cost.
Zeffy provides unlimited support to all users at no extra cost, while Eventleaf and RSVPify limit support based on your plan level. You get live chat, phone support, training webinars, and a comprehensive help center without paying premium fees.
The savings add up fast. If you sell 500 tickets at $50 each, Eventleaf costs $500-1,000 plus card fees, while RSVPify charges monthly fees plus $450 in ticket fees. With Zeffy, you keep that entire amount for your mission.
Absolutely. Zeffy handles ticketing, table sales, sponsorship packages, silent auctions, and donation collection all in one platform. Plus, donors can leave voluntary contributions to cover payment processing costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
