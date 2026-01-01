Eventleaf and Qtego help you run fundraising events, but they charge fees that reduce what you raise for your mission. Zeffy gives you event ticketing, auction tools, and donor management — all with zero fees so every dollar from your event stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Eventleaf VS Qtego
Eventleaf and Qtego charge $1-2 per ticket plus card fees. Zeffy charges zero fees, so your gala or auction actually raises money for your mission.
Eventleaf and Qtego focus on basic event registration. Zeffy includes auctions, raffles, donations, and peer-to-peer fundraising in one platform.
Eventleaf and Qtego offer limited business hours support. Zeffy provides unlimited email support and live chat to help your events succeed.
Zeffy is built specifically for nonprofits with 100% free fundraising tools. Unlike Eventleaf ($1-2 per ticket) and Qtego (custom fees), Zeffy charges zero platform fees so every dollar raised goes directly to your cause.
Yes! While Eventleaf and Qtego focus mainly on event registration, Zeffy offers complete fundraising tools including donations, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and online stores - all in one platform at no cost.
Zeffy provides unlimited support at no extra charge, while competitors like Eventleaf and Qtego limit phone support to premium plans. Our team understands nonprofit needs and helps you succeed without hidden costs or upgrade requirements.
Zeffy charges zero platform fees while Eventleaf costs $1-2 per ticket plus card fees and Qtego requires custom quotes plus fees. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions, but you keep 100% of what you raise.
Unlike event-only platforms, Zeffy offers complete fundraising tools beyond ticketing. You get donations, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and online stores all free, while competitors charge fees and lack these nonprofit essentials.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
