Eventleaf et PatronManager vous aident à gérer des événements et à vendre des billets, mais ils facturent des frais qui réduisent l'impact de votre collecte de fonds. Zeffy vous offre des outils d'enregistrement d'événements, de billetterie et de donation, le tout sans frais, de sorte que chaque dollar de votre gala, vente aux enchères ou collecte de fonds reste affecté à votre mission.
Eventleaf VS Patron Manager
Eventleaf and PatronManager take $1-2 per ticket plus card fees. Zeffy charges zero fees, so your gala or concert actually raises money for your mission.
While Eventleaf lacks auction and raffle tools and PatronManager requires separate software for key fundraising activities, Zeffy includes everything from ticketing to auctions to donor management.
Skip the complex setup and technical expertise that PatronManager demands. Zeffy gets your fundraising events live quickly with simple, nonprofit-friendly tools.
Zeffy is completely free with zero platform fees. Eventleaf charges $1-$2 per ticket plus processing fees, while PatronManager charges $1 + 2% per ticket plus card fees. With Zeffy, 100% of your event revenue stays with your nonprofit.
Yes. Event platforms like Eventleaf and PatronManager focus mainly on ticketing. Zeffy offers complete fundraising tools including donations, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, and memberships - all free in one platform.
Zeffy is built specifically for nonprofits, offering 100% free fundraising tools with zero platform fees. Unlike Eventleaf ($1-$2 per ticket) or PatronManager ($1 + 2% per ticket), every dollar raised goes directly to your cause.
Zeffy provides free event ticketing with no per-ticket fees, while platforms like Eventleaf and PatronManager charge $1-$2 per ticket plus processing fees. You get the same professional features without eating into your event revenue.
Yes. Unlike event-focused platforms, Zeffy offers complete fundraising tools including donations, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, and memberships - all free. You won't need multiple expensive platforms to run your nonprofit.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
