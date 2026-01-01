Eventleaf et Mixily vous aident à gérer des événements, mais tous deux facturent des frais qui réduisent l'impact de votre collecte de fonds. Zeffy vous propose une billetterie, des formulaires de dons et une gestion des donateurs, le tout sans frais, de sorte que chaque dollar récolté lors de votre gala, de votre vente aux enchères ou de votre événement communautaire reste affecté à votre mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Eventleaf VS Mixily
💰
Eventleaf and Mixily charge $1-2 per ticket plus card fees. Zeffy charges zero fees, so your gala or community event actually raises money for your mission.
🎟️
Eventleaf and Mixily handle ticketing but lack auction, raffle, and donation tools. Zeffy combines all your fundraising needs in one platform.
🤝
Eventleaf and Mixily focus on event logistics, not donor relationships. Zeffy includes donor management and follow-up tools to build lasting connections.
Zeffy is built specifically for nonprofits, offering 100% free fundraising tools including events, donations, and memberships. Unlike Eventleaf ($1-$2 per ticket) or Mixily (monthly fees plus card fees), Zeffy charges zero platform fees. Donors can leave voluntary contributions to support our mission.
Yes. While Eventleaf and Mixily focus mainly on event registration, Zeffy provides a complete fundraising suite. You get event ticketing, online donations, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, memberships, and donor management all in one platform without paying platform fees.
Zeffy is completely free for nonprofits. Eventleaf charges $1-$2 per ticket plus card processing fees, while Mixily charges monthly fees plus card fees per ticket. With Zeffy, you keep 100% of what you raise, helping your cause go further.
Zeffy provides unlimited email support and a comprehensive help center at no cost. While Eventleaf and Mixily offer similar support features, they charge fees that reduce your fundraising impact. With Zeffy, you get quality support without platform fees eating into your mission funds.
Event platforms like Eventleaf and Mixily only handle ticketing and registration. Zeffy gives you everything: events, donations, auctions, raffles, memberships, and donor management in one free platform. You avoid juggling multiple tools and paying multiple fees while building stronger donor relationships.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice