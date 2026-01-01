Eventleaf and Limelight Events help you manage event registration and ticketing, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you event management plus donation forms, donor tracking, and follow-up tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Eventleaf VS Limelight Events
Eventleaf charges $1-2 per ticket plus card fees, while Limelight Events costs $99/month plus processing fees. Zeffy charges zero fees, so your gala or community event raises money for your mission instead of paying platform costs.
Eventleaf and Limelight Events focus on basic ticketing without auction, raffle, or donor management features. Zeffy includes everything you need for year-round fundraising in one platform.
Eventleaf and Limelight Events offer limited business-hour support with varying response times. Zeffy provides unlimited support from nonprofit experts who understand your donor stewardship needs.
Zeffy charges zero platform fees on all transactions, while Eventleaf charges $1-2 per ticket plus card fees and Limelight Events charges $99/month plus processing fees. Your nonprofit keeps 100% of ticket sales and donations.
Yes, Zeffy combines event ticketing with donation pages, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, and donor management. Unlike Eventleaf or Limelight Events which focus only on events, you get a complete fundraising platform.
Zeffy offers 100% free event ticketing with zero platform fees, while Eventleaf charges $1-2 per ticket plus card processing fees. Your nonprofit keeps every dollar raised, and donors can leave voluntary contributions to support Zeffy's mission.
Unlike Eventleaf which focuses only on event registration, Zeffy combines ticketing with donation pages, peer-to-peer campaigns, and donor management. You get a complete fundraising toolkit without paying platform fees on any transactions.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero fees on all transactions, while Limelight Events charges $99/month plus card fees. Zeffy includes donation tools, CRM features, and membership management that Limelight Events lacks entirely.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
