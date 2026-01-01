Eventleaf et Eventeny vous aident à gérer vos événements, mais leurs frais réduisent le montant de vos collectes de fonds. Zeffy vous offre des services de billetterie, d'inscription et de gestion des donateurs, le tout sans aucun frais, afin que chaque dollar récolté soit entièrement consacré à votre cause.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 100 000 organisations à but non lucratif
Eventleaf VS Evently
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Eventleaf et Evently facturent entre 1 et 2 dollars par billet, auxquels s'ajoutent les frais de carte bancaire. Zeffy ne prélève aucun frais, ce qui permet à votre gala ou à votre marche caritative de générer des fonds qui serviront directement à votre cause.
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Eventleaf et Evently se concentrent sur la billetterie sans proposer d'outils d'enchères, de tombolas ou de dons. Zeffy comprend tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien vos campagnes de collecte de fonds.
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Eventleaf et Evently proposent une assistance limitée aux heures d'ouverture, avec des délais de réponse variables. Zeffy offre une assistance illimitée par e-mail et par chat en direct pour vous aider à réussir.
Zeffy ne prélève aucun frais sur les transactions, tandis qu'Eventleaf facture entre 1 et 2 dollars par billet, auxquels s'ajoutent les frais de traitement par carte. Votre association à but non lucratif conserve 100 % du montant de chaque don et de chaque vente de billet, les donateurs ayant la possibilité de verser une contribution volontaire pour soutenir notre plateforme.
Contrairement aux frais mensuels d'Evently, auxquels s'ajoutent 3 à 5 % par billet, Zeffy propose une solution complète de billetterie événementielle sans aucun frais. Vous bénéficiez de formulaires d'inscription, d'un système de paiement et d'une gestion des participants sans avoir à dépenser d'argent en frais de plateforme qui grèvent le budget consacré à votre mission.
Oui ! Alors qu'Eventleaf et Evently se concentrent uniquement sur les événements, Zeffy propose une suite complète de solutions de collecte de fonds comprenant les dons, les campagnes entre particuliers, les enchères, les tombolas, les adhésions et les boutiques en ligne. Le tout sans aucun frais, ce qui vous permet de gérer l'ensemble de vos opérations de collecte de fonds depuis une seule et même plateforme.
Avec Zeffy, vous conservez 100 % du montant de chaque billet vendu et des frais d'inscription. Eventleaf prélève entre 1 et 2 dollars par billet, auxquels s'ajoutent les frais de carte bancaire, tandis qu'Evently facture des frais mensuels ainsi que 3 à 5 % par billet. Ces frais de plateforme s'accumulent rapidement et réduisent le budget consacré à votre mission.
Oui ! Contrairement à Eventleaf et Evently, qui se limitent à la gestion d'événements, Zeffy propose une gamme complète d'outils de collecte de fonds, notamment des dons, des campagnes entre particuliers, des ventes aux enchères, des tombolas et des adhésions. Gérez l'ensemble de vos opérations de collecte de fonds depuis une seule plateforme, sans aucun frais.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
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