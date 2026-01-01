Eventify and Whova help you manage events, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Eventify VS Whova
Eventify takes $99/month plus $1 per ticket, while Whova charges 3% plus $0.99 per ticket. Zeffy charges zero fees, so your entire event revenue supports your mission.
Eventify and Whova focus on corporate conferences, not auctions, raffles, or peer-to-peer campaigns. Zeffy offers complete fundraising tools built for nonprofits.
Event platforms treat attendees as transactions, not donors. Zeffy includes donor management and follow-up tools to build lasting supporter relationships.
Event platforms only handle ticketing, leaving you scrambling for other tools. Zeffy grows with you, offering donations, memberships, online stores, auctions, and peer-to-peer campaigns all in one free platform.
Yes. While Eventify and Whova focus only on events, Zeffy offers complete fundraising tools including donations, memberships, online stores, auctions, and peer-to-peer campaigns. You get everything in one platform without paying multiple vendors or monthly fees.
Event platforms like Eventify and Whova only track attendee data, not donor relationships. Zeffy includes built-in donor management and CRM tools to track giving history, send targeted communications, and build lasting supporter relationships beyond single events.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
