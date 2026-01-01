Eventify and Swell Fundraising help you manage events, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Eventify VS Swell Fundraising
Eventify charges $99/month plus $1 per ticket, while Swell takes 5% of every sale. Zeffy charges zero fees, so your gala or walk-a-thon actually raises money for your mission.
Eventify lacks auction and raffle tools, while Swell charges fees on every donation. Zeffy includes auctions, raffles, peer-to-peer, and recurring giving at no cost.
Eventify and Swell offer limited business-hour support with tiered access. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every nonprofit, every day.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero platform fees, so 100% of your donations reach your cause. Event platforms charge monthly fees plus per-ticket costs that eat into your budget.
Zeffy charges zero platform fees with optional donor contributions. Event platforms like Eventify charge $99/month plus $1 per ticket, while Swell takes 5% plus card fees from every transaction.
Yes, Zeffy offers complete fundraising tools including donations, memberships, online stores, auctions, and peer-to-peer campaigns. Event platforms focus mainly on ticketing and registration.
Zeffy offers unlimited support through live chat, phone, and email at no extra cost. Event platforms often limit support by plan level or charge extra for premium assistance.
Zeffy is built for all nonprofit fundraising needs, not just events. You get donations, memberships, auctions, and peer-to-peer campaigns in one zero-fee platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
