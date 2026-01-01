Eventify and SplashThat help you create professional events, but both charge monthly fees plus processing costs that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you event ticketing, registration, and donor management with zero fees — so every dollar from your gala, auction, or community event stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Eventify VS Splash That
🎟️
Eventify charges $99/month plus $1 per ticket, and SplashThat costs $21.5k/year plus processing fees. Zeffy charges zero fees, so your gala or 5K actually raises money for your mission.
🧩
Eventify and SplashThat only handle events, forcing you to juggle separate tools for donations, raffles, and donor management. Zeffy includes everything you need to engage supporters year-round.
📞
Eventify and SplashThat limit support by plan tier and charge extra for phone help. Zeffy provides unlimited support to every nonprofit, including live chat and phone calls during business hours.
Event platforms like Eventify and SplashThat only handle events and charge hefty fees. Zeffy gives you events plus donations, auctions, raffles, and more in one free platform. No monthly fees, no per-ticket charges, no platform cuts.
Traditional event tools drain your budget with monthly fees and transaction costs. Zeffy keeps 100% of your event revenue while offering the same ticketing and registration features. Plus, you get a complete fundraising toolkit beyond just events.
Eventify charges $99/month plus $1 per ticket sold, eating into your fundraising budget. Zeffy is completely free with no monthly fees or per-ticket charges. Plus, donors can leave voluntary contributions to support our platform, keeping 100% of your event revenue for your mission.
SplashThat costs $21.5k annually plus card processing fees and platform cuts. Zeffy offers the same event management capabilities at zero cost. You get ticketing, registration, and payment processing without any fees reducing your fundraising impact.
Unlike Eventify and SplashThat which only focus on events, Zeffy is a complete fundraising platform. You get events plus donations, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, memberships, and an online store. All in one place, all completely free for nonprofits.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
