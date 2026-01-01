Eventify and Mixily help you manage events and sell tickets, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, donor management, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Eventify VS Mixily
Eventify and Mixily charge monthly fees plus transaction costs on every ticket. Zeffy charges zero fees, so your gala or auction raises money for your mission.
Eventify and Mixily focus on event logistics. Zeffy includes auctions, raffles, peer-to-peer fundraising, and donor management in one platform.
Eventify and Mixily offer general business support. Zeffy provides nonprofit-specific guidance with unlimited phone calls and personalized onboarding.
Zeffy keeps 100% of your event revenue with zero platform fees, while Eventify charges $99/month plus $1 per ticket sold. Plus, Zeffy includes built-in donation tools and donor management that Eventify lacks.
Zeffy offers zero-fee ticketing plus comprehensive fundraising tools like auctions and peer-to-peer campaigns. Mixily charges monthly fees and card processing fees while lacking these essential nonprofit features.
Yes, Zeffy combines event management with full fundraising capabilities including donations, memberships, and online stores. Event platforms like Eventify and Mixily focus only on ticketing without these fundraising tools.
Zeffy keeps 100% of your revenue with zero platform fees, while Eventify charges $99/month plus $1 per ticket and Mixily adds monthly fees plus card processing costs. Plus, Zeffy combines events with full fundraising tools like donations and auctions that event platforms lack.
Event platforms focus only on ticketing and registration. Zeffy gives you everything in one place: zero-fee events, donation pages, membership management, and donor tracking. You get more tools and keep more money for your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
