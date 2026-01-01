Eventify et Hopin vous aident à organiser des événements professionnels, mais ils facturent des frais qui réduisent votre budget de collecte de fonds. Zeffy vous propose une billetterie pour vos événements, des formulaires de dons et une gestion des donateurs, le tout sans frais, de sorte que chaque dollar collecté reste affecté à votre mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Eventify VS Hopin
Eventify charges $99/month plus $1 per ticket, while Hopin adds monthly fees and processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes to your mission.
Eventify and Hopin focus on event logistics but lack auction tools, raffle management, and donor tracking. Zeffy combines events with complete fundraising capabilities.
Eventify and Hopin require separate tools for donations, auctions, and donor management. Zeffy handles ticketing, fundraising, and follow-up in one platform.
Eventify charges $99/month plus $1 per ticket, eating into your budget. Zeffy is completely free with no monthly fees or per-ticket charges. Plus, you get built-in donation tools, auction features, and donor management that Eventify lacks.
Hopin charges monthly fees plus add-on costs and lacks fundraising tools like auctions, peer-to-peer campaigns, and donor management. Zeffy offers all these features at zero cost, keeping 100% of your donations and ticket sales.
Yes. While Eventify and Hopin focus only on event management, Zeffy combines ticketing with donation forms, membership management, online stores, and peer-to-peer campaigns. One platform handles all your fundraising needs without fees.
Event platforms charge monthly fees and per-ticket costs that drain your budget. Zeffy is completely free with built-in fundraising tools like auctions, donations, and donor management that event platforms lack.
Yes. While event platforms only handle ticketing, Zeffy combines events with donation forms, membership management, online stores, and peer-to-peer campaigns. One free platform replaces multiple paid tools.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
