Eventify et Eventleaf vous aident à gérer des événements, mais ils facturent des frais mensuels et des coûts de transaction qui grugent votre budget de collecte de fonds. Zeffy vous offre la billetterie, l'inscription et le traitement des dons, le tout sans frais, de sorte que chaque dollar collecté reste affecté à votre mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Eventify VS Eventleaf
💯
Eventify and Eventleaf charge $99-399/month plus $1-2 per ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your gala or walk-a-thon keeps every dollar raised.
🎟️
Eventify and Eventleaf handle event registration but lack auctions, raffles, and donor management. Zeffy combines event ticketing with complete fundraising tools.
📞
Eventify and Eventleaf offer tiered support during business hours only. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support whenever you need help.
Zeffy keeps 100% of your ticket sales and donations with zero fees, while Eventify charges $99/month plus $1 per ticket. You get event management, donation processing, and donor follow-up in one platform built specifically for nonprofits.
Zeffy offers zero-fee ticketing and donations, while Eventleaf charges $1-2 per ticket plus card fees. Plus, Zeffy includes auction tools, peer-to-peer fundraising, and donor management that Eventleaf lacks.
Yes. Unlike event platforms that only handle registration, Zeffy combines ticketing with auctions, raffles, online stores, memberships, and donor management. Everything you need to raise funds year-round, not just during events.
Zeffy keeps 100% of your funds with zero fees, while Eventify charges $99/month plus $1 per ticket and Eventleaf charges $1-2 per ticket plus card fees. You get complete fundraising tools built for nonprofits, not just event registration.
Yes. Event platforms only handle registration and ticketing. Zeffy combines events with auctions, raffles, online stores, memberships, and donor management. Run campaigns all year, build relationships, and grow your mission beyond single events.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
