Eventify et Eventeny vous aident à gérer vos événements, mais ils facturent des frais mensuels ainsi que des frais de transaction qui s'accumulent rapidement. Zeffy vous propose la billetterie, des formulaires de don et la gestion des donateurs, le tout sans aucun frais : ainsi, chaque euro récolté lors de vos événements de collecte de fonds est entièrement reversé à votre cause.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 100 000 organisations à but non lucratif
Eventify VS Evently
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Eventify facture 99 $ par mois, auxquels s'ajoutent des frais par billet, tandis qu'Eventeny prélève 3 à 5 % sur chaque vente. Zeffy ne prélève aucun frais : votre gala ou votre dîner de collecte de fonds conserve ainsi la totalité des fonds récoltés.
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Eventify et Eventeny se concentrent sur les événements d'entreprise et proposent des modules complémentaires de base pour les dons. Zeffy offre des outils complets de collecte de fonds, notamment des ventes aux enchères, des tombolas et la gestion des donateurs, spécialement conçus pour les associations à but non lucratif.
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Eventify et Eventeny proposent une assistance à plusieurs niveaux uniquement pendant les heures d'ouverture. Zeffy offre une assistance illimitée par téléphone, chat et e-mail pour vous aider à réussir, et pas seulement à résoudre vos problèmes.
Eventify facture 99 $ par mois, plus 1 $ par billet, ce qui réduit d'autant les fonds que vous collectez. Zeffy est entièrement gratuit pour les associations à but non lucratif : pas de frais mensuels, pas de frais par billet. Conservez 100 % des dons tout en bénéficiant d'une plateforme unique pour la gestion des inscriptions, de la billetterie et des donateurs.
Contrairement à Eventify, qui se concentre uniquement sur les événements, Zeffy répond à tous vos besoins en matière de collecte de fonds. Organisez des ventes aux enchères, des tombolas et des campagnes entre particuliers, et gérez les adhésions en parallèle de la billetterie événementielle. Une seule plateforme gère tout, des galas à la gestion des relations avec les donateurs au quotidien.
Evently facture des frais mensuels ainsi qu'une commission de 3 à 5 % par billet, ce qui représente rapidement une somme importante pour les associations à but non lucratif très actives. Zeffy fonctionne grâce aux contributions volontaires des donateurs, sans frais obligatoires. Vos sympathisants choisissent de contribuer aux frais, ce qui vous permet de consacrer davantage de fonds à votre mission.
Eventify facture 99 $ par mois, plus 1 $ par billet, tandis qu'Evently prélève des frais de 3 à 5 % par billet. Zeffy est entièrement gratuit pour les associations à but non lucratif. Organisez des événements, collectez des dons et gérez les participants sans perdre d'argent en frais de plateforme.
Les plateformes événementielles telles qu'Eventify et Evently ne gèrent que la billetterie. Zeffy répond à tous vos besoins en matière de collecte de fonds : événements, ventes aux enchères, campagnes entre particuliers et gestion des donateurs. Une seule plateforme gratuite remplace plusieurs outils payants.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
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