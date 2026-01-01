Eventgroove charges 7.5% on fundraising campaigns. Snap! Raise takes 20% — $2,000 on every $10,000 raised going to platform fees, not your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Eventgroove VS Snap! Raise
💸
Eventgroove charges 7.5% and Snap! Raise takes 20% in platform fees. Zeffy charges nothing, so every donation goes directly to your mission instead of covering software costs.
📅
Eventgroove requires separate setups for auctions, raffles, and donations. Snap! Raise only handles short-term campaigns. Zeffy gives you donation forms, events, memberships, email, and donor management in one place with zero fees.
📲
Eventgroove and Snap! Raise only accept credit cards. Zeffy supports ACH bank transfers, Apple Pay, Google Pay, and in-person payments so donors can give however they prefer.
Zeffy is 100% free with no platform fees, setup costs, or monthly charges. Other all-in-one platforms like Eventgroove charge up to 7.5% and Snap! Raise takes 20% of every dollar raised. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to keep the platform free.
Yes. Zeffy lets you run unlimited donation forms, events, peer-to-peer campaigns, and raffles without paying per campaign or hitting feature limits. Other platforms charge service fees on each campaign, which adds up fast when you're running multiple efforts.
Zeffy accepts all major credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay. Many all-in-one platforms only support card payments, which limits options for donors who prefer bank transfers or digital wallets for larger gifts.
Zeffy's support team specializes in nonprofit fundraising, helping you set up campaigns, engage donors, and grow revenue. Other all-in-one platforms focus on corporate events or school campaigns, not fundraising strategy for nonprofits.
Yes. Zeffy gives you donations, events, auctions, raffles, donor management, and email tools in one platform. Other all-in-one platforms require separate setups for different features or charge extra for advanced tools.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice