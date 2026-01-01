Eventgroove charges 7.5% on fundraising campaigns. Raise 365 charges 8% total fees. Both platforms take hundreds from every $10,000 raised — money that could go to your mission instead.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Eventgroove VS Raise 365
💸
Eventgroove charges 7.5% and Raise 365 takes 5% plus processing fees on every gift. Zeffy charges zero fees, so your $1,000 fundraiser stays at $1,000 — no math, no cuts, no surprises.
🎟️
Eventgroove charges 7.5% per ticket and Raise 365 locks raffles behind paid plans. Zeffy gives you ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns with zero fees — so every dollar raised goes to your cause.
🚀
Eventgroove's tools are built for corporate events and Raise 365's platform has frequent technical issues. Zeffy's designed for small nonprofit teams — launch your first campaign in under 30 minutes with free support from people who understand fundraising.
Yes. Zeffy is built for busy nonprofit teams who need to launch campaigns fast without training. Other platforms like Eventgroove require setup across multiple features, while Raise 365 has technical issues that disrupt fundraising. With Zeffy, you can launch your first campaign in under 30 minutes.
Zeffy's support team specializes in nonprofit fundraising with free live chat, email, and phone help. Other platforms focus on corporate clients or have unclear support access. We answer questions within hours and offer step-by-step guides built for small nonprofit teams.
Zeffy is 100% free with no platform fees, processing costs, or monthly charges. Other all-in-one platforms like Eventgroove charge up to 7.5% plus card fees, while Raise 365 takes 5% plus processing fees. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to keep the platform free.
Yes. Zeffy lets you run unlimited donation forms, events, peer-to-peer campaigns, and raffles without paying per campaign or hitting feature limits. Other platforms charge service fees on each campaign or lock features behind paid plans, which adds up fast when you're running multiple efforts.
Zeffy accepts all major credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay. Many competitors only support card payments or limit ACH to recurring gifts only, which restricts options for donors who prefer bank transfers or digital wallets for larger gifts.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
