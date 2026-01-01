EventGives and Whova help you manage nonprofit events, but they charge platform fees and processing fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you event ticketing, auction tools, donor management, and payment processing — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Event Gives VS Whova
EventGives takes 4.5% plus card fees, and Whova charges 3% plus $0.99 per ticket. Zeffy charges zero fees, so your gala or walk-a-thon raises money for your mission.
EventGives lacks auctions and Whova has no fundraising tools. Zeffy combines ticketing, auctions, raffles, and donor management so you can focus on your event.
EventGives and Whova offer limited business-hour support. Zeffy provides unlimited email support and live chat to help you succeed before, during, and after events.
Unlike EventGives and Whova that charge per ticket plus card fees, Zeffy offers complete event management at zero cost. You get ticketing, auctions, raffles, and donations in one platform designed for nonprofits, not corporate events.
Yes. Zeffy handles silent auctions, live auctions, raffles, and ticket sales without the 3-4.5% fees other platforms charge. Your gala or fundraising dinner keeps every dollar raised, with donors having the option to leave a voluntary contribution.
EventGives charges 4.5% plus card fees on every ticket, eating into your fundraising dollars. Zeffy offers all event management tools completely free, with donors having the option to leave a voluntary contribution. You keep 100% of what you raise.
Whova charges 3% plus $0.99 per ticket and card fees, which adds up quickly for fundraising events. Zeffy provides free ticketing, auctions, raffles, and donation tools designed specifically for nonprofits, so every dollar raised goes to your cause.
Yes. While EventGives and Whova focus mainly on event registration, Zeffy offers a complete nonprofit toolkit including peer-to-peer campaigns, online stores, membership management, and donor CRM - all at zero cost to your organization.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
