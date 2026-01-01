EventGives and SplashThat help you manage events, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Event Gives VS Splash That
💸
Zeffy charges zero fees, so your gala or community event raises more money for your mission instead of paying platform costs.
🧰
Zeffy handles ticketing, donations, auctions, and raffles in one place, while other platforms force you to juggle separate tools.
🤝
Zeffy provides unlimited support and training calls, while other platforms limit help based on your plan or business hours.
EventGives charges 4.5% plus card fees on every ticket, eating into your fundraising revenue. Zeffy is 100% free with no platform fees, so every dollar raised goes directly to your cause. Plus, you get complete fundraising tools including auctions, raffles, and donor management that EventGives doesn't offer.
SplashThat costs over $21,000 annually plus processing fees and focuses only on event marketing, not fundraising. Zeffy gives you everything free: event ticketing, donation processing, auctions, peer-to-peer campaigns, and donor management. You save thousands while getting actual fundraising tools.
Yes. While EventGives and SplashThat focus narrowly on events, Zeffy provides complete nonprofit operations: event ticketing, online donations, membership management, email campaigns, and donor CRM. You get one free platform instead of paying for multiple tools that don't talk to each other.
Most event platforms charge fees and focus only on ticketing. Zeffy is 100% free and built specifically for nonprofits, combining event management with complete fundraising tools like auctions, donations, and donor CRM in one platform.
EventGives takes 4.5% plus card fees from every ticket, while SplashThat costs over $21,000 annually. A nonprofit raising $50,000 through events would save $2,250+ with EventGives and over $23,000 with SplashThat by using Zeffy instead.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
