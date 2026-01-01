EventGives et Qtego vous aident à organiser des événements de collecte de fonds et des ventes aux enchères, mais ils facturent des frais qui réduisent ce que vous récoltez pour votre mission. Zeffy vous propose une billetterie, des outils de vente aux enchères, des formulaires de dons et une gestion des donateurs, le tout sans frais, de sorte que chaque dollar récolté lors de votre événement reste affecté à la cause que vous défendez.
Event Gives VS Qtego
EventGives takes 4.5% plus card fees, and Qtego requires custom quotes with additional fees. Zeffy charges zero fees, so your gala or auction actually raises money for your mission.
EventGives and Qtego focus only on events, leaving you to juggle separate tools for donations, raffles, and donor follow-up. Zeffy handles everything from ticket sales to thank-you emails.
EventGives and Qtego offer limited business-hours support that leaves you stuck during crunch time. Zeffy provides unlimited email support and live chat whenever you need help.
EventGives charges 4.5% plus card fees, while Qtego requires custom quotes with hidden costs. Zeffy is completely free for nonprofits - no platform fees, no transaction costs. Your donors can leave voluntary contributions, but every dollar from ticket sales goes to your mission.
EventGives and Qtego only handle events, forcing you to juggle multiple platforms for donations, memberships, and merchandise. Zeffy combines event ticketing, ongoing fundraising, donor management, and online sales in one free platform built specifically for nonprofits.
EventGives charges 4.5% plus card fees on every ticket, eating into your event revenue. Zeffy is completely free - no platform fees, no transaction costs. Your supporters can leave voluntary contributions, but 100% of ticket sales go directly to your cause.
Qtego requires custom quotes and charges card fees, making costs unpredictable. Zeffy offers transparent, zero-fee event management with ticketing, donations, and attendee tracking. You get full-featured event tools without the surprise fees.
Unlike EventGives and Qtego that focus only on events, Zeffy supports your entire fundraising operation. Run events, collect ongoing donations, manage memberships, sell merchandise, and track donors - all in one free platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
