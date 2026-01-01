EventGives and Mixily both offer event ticketing, but they charge fees that reduce your fundraising impact. EventGives takes 4.5% platform fees, while Mixily charges 1% plus $0.30 per ticket. Zeffy gives you complete event management with ticketing, donations, and attendee tracking — all with zero fees so every dollar raised stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Event Gives VS Mixily
EventGives takes 4.5% and Mixily charges monthly fees plus processing costs. Zeffy charges zero fees, so your gala or community event keeps every dollar raised.
EventGives and Mixily focus on basic ticketing. Zeffy combines events, auctions, raffles, and donation pages so you can engage supporters year-round.
EventGives and Mixily offer limited business-hour support. Zeffy provides unlimited help from nonprofit experts who understand your donor stewardship needs.
EventGives charges 4.5% plus card fees on every ticket sold, which cuts into your fundraising revenue. Zeffy charges zero platform fees, so 100% of ticket sales go directly to your cause. Plus, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Mixily charges monthly fees plus processing fees on tickets, reducing your event revenue. Zeffy offers complete event management with zero platform fees. You get ticketing, donations, and event tools without losing money to fees.
Yes! Unlike EventGives and Mixily that focus mainly on ticketing, Zeffy offers auctions, raffles, peer-to-peer fundraising, online stores, and donor management. You get a complete fundraising platform, not just event registration.
EventGives takes 4.5% plus card fees from every ticket, while Mixily charges monthly fees plus processing costs. Zeffy operates on zero platform fees because donors can leave voluntary contributions to support our platform. This means 100% of your event revenue stays with your cause.
Yes! While EventGives and Mixily focus mainly on event ticketing, Zeffy provides ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, online stores, and donor management in one platform. You can run your entire fundraising operation without juggling multiple tools or paying separate fees.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
