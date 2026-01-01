EventGives and Limelight Events help you plan events, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you event ticketing, donor management, and donation tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Event Gives VS Limelight Events
EventGives takes 4.5% plus card fees, while Limelight Events charges $99/month plus card fees. Zeffy charges zero fees, so your gala or walk-a-thon keeps 100% of proceeds for your mission.
EventGives and Limelight Events lack auction tools, raffle management, and peer-to-peer fundraising. Zeffy includes all fundraising methods in one platform without extra costs.
EventGives and Limelight Events focus on single events without ongoing donor stewardship. Zeffy connects event attendees to year-round giving and relationship building.
EventGives charges 4.5% plus card fees on every ticket, which cuts into your fundraising revenue. Zeffy is completely free for nonprofits - no platform fees, no monthly costs. Your supporters can leave voluntary contributions to cover payment processing, so 100% of ticket sales go to your cause.
Limelight Events charges $99/month plus card fees and focuses on corporate events, not nonprofit fundraising. Zeffy offers free event ticketing built specifically for nonprofits, with donation pages, peer-to-peer fundraising, and auction tools all included at no cost.
Yes! Unlike EventGives or Limelight Events, Zeffy is a complete fundraising platform. You get free event ticketing plus donation pages, membership management, online stores, raffles, auctions, and donor CRM - all designed specifically for nonprofits with zero platform fees.
Most event platforms like EventGives take 4.5% plus card fees from every ticket sale. Zeffy believes nonprofits shouldn't pay platform fees to raise money for their mission. We're completely free because donors can leave voluntary contributions to cover costs.
Unlike EventGives and Limelight Events that limit support by plan tier, Zeffy provides unlimited support to all nonprofits at no cost. You get live chat, phone support, and our help center - because great support shouldn't cost extra when you're changing the world.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
