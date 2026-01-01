EventGives et Hopin vous aident à organiser des événements de collecte de fonds, mais leurs frais réduisent le montant de vos dons. Zeffy vous offre des outils de billetterie, de gestion des donateurs et de collecte de fonds, le tout sans aucun frais, afin que chaque euro récolté soit entièrement consacré à votre cause.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 100 000 organisations à but non lucratif
Événement : VS Hopin
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EventGives prélève 4,5 % plus les frais de carte sur chaque billet vendu, tandis que Hopin facture des frais mensuels ainsi que des suppléments. Zeffy ne prélève aucun frais, ce qui permet à votre gala ou à votre course de 5 km de générer des fonds qui serviront réellement à financer votre cause.
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EventGives ne propose ni ventes aux enchères ni boutiques, tandis que Hopin nécessite des outils distincts pour les tirages au sort et les campagnes entre particuliers. Zeffy intègre toutes les fonctionnalités, de la billetterie aux ventes aux enchères en passant par la gestion des donateurs.
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EventGives et Hopin proposent une assistance limitée en fonction de votre formule d'abonnement. Zeffy offre une assistance illimitée par téléphone et par e-mail à toutes les organisations, quelle que soit la taille de leur événement.
EventGives prélève 4,5 % plus les frais de carte sur chaque billet vendu, ce qui réduit vos recettes de collecte de fonds. Zeffy est entièrement gratuit pour les associations à but non lucratif : pas de frais de plateforme, pas de frais de transaction. Conservez 100 % des dons et des recettes de billetterie pour financer votre mission.
Hopin facture des frais mensuels auxquels s'ajoutent des coûts supplémentaires qui s'accumulent rapidement. Zeffy propose gratuitement la billetterie pour vos événements, la collecte de dons et la gestion des participants, sans aucun frais de plateforme. Les donateurs peuvent verser des contributions volontaires pour soutenir notre plateforme.
Contrairement à EventGives et Hopin, qui se concentrent uniquement sur les événements, Zeffy est une plateforme complète dédiée à la collecte de fonds. Organisez des ventes aux enchères, vendez des billets de tombola, gérez les adhésions, gérez une boutique en ligne et recueillez des dons entre particuliers, le tout sans aucun frais.
EventGives prélève 4,5 % plus les frais de carte sur chaque billet, tandis que Hopin impose des abonnements mensuels ainsi que des frais supplémentaires. Zeffy est entièrement gratuit pour les associations à but non lucratif : il n'y a ni frais de plateforme ni frais de transaction.
Oui. Alors qu'EventGives et Hopin se concentrent uniquement sur les événements, Zeffy gère la billetterie, les enchères, les tirages au sort, les adhésions, les boutiques en ligne et les campagnes entre particuliers, le tout sur une seule et même plateforme gratuite.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
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