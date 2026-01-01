EventGives se concentre sur les événements de collecte de fonds à but non lucratif, tandis qu'Evently vous met en relation avec des vendeurs d'événements. Zeffy vous offre tout ce dont vous avez besoin pour réussir vos événements de collecte de fonds - billetterie, gestion des donateurs, outils de vente aux enchères et traitement des paiements - le tout sans frais, de sorte que chaque dollar collecté reste affecté à votre mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
L'événement donne à VS Evently
EventGives takes 4.5% plus card fees while Evently charges monthly fees plus 3-5% per ticket. Zeffy charges zero fees, keeping 100% of proceeds for your mission.
EventGives and Evently focus on ticketed events but lack ongoing donation tools. Zeffy supports year-round giving with events, memberships, and peer-to-peer campaigns.
EventGives and Evently need separate auction, raffle, and CRM systems. Zeffy includes everything in one platform with built-in donor management and communication tools.
EventGives takes 4.5% plus card fees from every ticket, while Evently charges monthly fees plus 3-5% per ticket. Zeffy is 100% free because donors have the option to leave a voluntary contribution that covers our costs. Your nonprofit keeps every dollar raised.
Yes! EventGives and Evently focus mainly on event ticketing. Zeffy handles your complete fundraising needs - events, donations, memberships, auctions, and merchandise sales. One platform replaces multiple tools without any platform fees.
EventGives charges 4.5% plus card fees on every ticket, eating into your fundraising revenue. Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no monthly costs. Keep every dollar raised for your mission while getting powerful event management tools.
Evently charges monthly fees plus 3-5% per ticket and focuses on vendor booking rather than fundraising. Zeffy offers zero-fee event ticketing built specifically for nonprofits, with integrated donation collection and donor management.
Yes! Unlike EventGives and Evently, Zeffy is a complete fundraising platform. Run events, collect donations, manage memberships, host auctions, and sell merchandise - all with zero platform fees. One platform for all your fundraising needs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
