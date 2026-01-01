EventGives and Eventleaf help you run fundraising events, but both charge platform fees and processing costs that reduce your event revenue. Zeffy gives you everything you need for auctions, ticketing, and donor management with zero fees — so every dollar from your event stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Event Gives VS Eventleaf
💸
EventGives takes 4.5% plus card fees, while Eventleaf charges $1-$2 per ticket plus processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧩
EventGives and Eventleaf focus only on event registration. Zeffy gives you auctions, raffles, donations, and online stores all in one place.
🤝
Event platforms track attendees, not donors. Zeffy builds lasting relationships with donor profiles, giving history, and automated follow-ups.
EventGives charges 4.5% plus card fees on every ticket, eating into your event revenue. Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no transaction costs. Keep every dollar raised for your mission while getting ticketing, donations, and event management in one place.
Eventleaf charges $1-$2 per ticket plus card fees, and lacks auction or raffle features for fundraising events. Zeffy offers free ticketing, built-in auctions, raffles, and donation pages - all without fees. Run complete fundraising events without paying platform costs.
Unlike EventGives and Eventleaf that focus only on ticketing, Zeffy provides complete fundraising tools: online donations, membership management, peer-to-peer campaigns, and merchandise sales. Manage all your nonprofit's revenue streams in one free platform.
Most event platforms charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy is 100% free for nonprofits with no platform fees or transaction costs. Plus, donors can leave voluntary contributions to support our platform, keeping your events profitable.
Yes. While EventGives and Eventleaf only handle ticketing, Zeffy combines event management with donations, auctions, raffles, memberships, and online stores. Manage your entire nonprofit operation in one free platform instead of paying for multiple tools.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
